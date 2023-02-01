31 січня тернопільські рятувальники опановували нову систему пожежогасіння італійського виробництва – WJFE 300, яку напередодні отримали на озброєння.

Ця революційна система призначена для гасіння пожеж у закритих приміщеннях. З допомогою цього ефективного інструменту, під високим тиском, використовуючи суміш абразиву та води надзвичайники можуть здійснювати свердління/різання всіх типів матеріалів: дерева, сталі, пластику, скла, бетону тощо. Після завершення процесу свердління розпилена вода під тиском 350 бар через сопло перетворюється на пару, збільшує свій об’єм у 1700 разів та насичує середовище. Внаслідок цього полум’я та температура швидко зменшуються – так відбувається гасіння пожежі.

Надзвичайники, які відповідно до посадових обов’язків беруть безпосередню участь у ліквідації пожеж дізнались про можливості та особливості використання WJFE 300. Отримані теоретичні знання вони одразу закріпили на практиці.

Співробітники Служби порятунку впевнені, що новітня система пожежогасіння дозволить їм виконувати свою роботу ще більш результативно.

☝️ Значення абревіатури WJFE 300 (WATER JET STEEL CUTTER & FIRE EXTINGUISHER SYSTEM) в перекладі з англійської – водоструменевий сталеріз і вогнегасна система.