Тернопільські рятувальники отримали нову сучасну техніку

2 березня на Тернопільщині рятувальники отримали нову сучасну техніку, що значно підвищить їхню ефективність при ліквідації пожеж та наслідків інших надзвичайних подій та ситуацій. За кошти державного бюджету придбано 10 пожежних автомобілів на шасі ISUZU. Нові автоцистерни відрізняються від застарілих аналогів більшою потужністю двигунів, продуктивнішими пожежними насосами та можливістю вивозу більшої кількості води. Крім того, всі машини вже оснащені сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. Ці автомобілі призначені для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежегасіння та пожежно-технічного озброєння та можуть гасити пожежі водою та повітряно-механічною піною.

Вже сьогодні нова техніка вирушить до підпорядкованих підрозділів, де її поставлять в бойовий розрахунок та використовуватимуть за призначенням. Завдяки цьому придбанню бійці Служби порятунку зможуть ще більш ефективно та швидко реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати безпеку життя та майна громадян.