Майже 900 млн грн податку на прибуток спрямували до бюджету підприємства Тернопільщини 

Упродовж січня-листопада цього року платники податків – юридичні особи області сплатили до Зведеного бюджету України 899,6 млн грн податку на прибуток підприємств. Зокрема, до державного бюджету підприємства перерахували 807,7 млн грн, а до місцевих бюджетів – 91,9 млн гривень. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До загального фонду зведеного бюджету платники за 11 місяців спрямували 8,6 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.