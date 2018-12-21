Тернопільські рятувальники у 2019-му житимуть за власним календарем

Як розповіли “Погляду” в управлінні ДСНС України у Тернопільській області, метою створення календаря було показати усі служби, які працюють в системі ДСНС.

Над ідеєю щороку працює колектив прес-служби Управління ДСНС України у Тернопільській області (5 осіб). Самі придумують, самі й втілюють проект у життя.

“Цьогоріч тематикою календаря стала вишиванка, адже саме вона символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв’язок багатьох поколінь, — зазначають в управлінні ДСНС України у Тернопільській області. — Окрім того, вишиванка вважається оберегом людини від лихого ока та злих духів. А захищати і берегти це покликання і бійців ДСНС. У фотосесії взяли участь тернопільські рятувальниці – витончені та ніжні красуні у вишиванках із приватної колекції Етногалереї “Спадок” родини Демкур на фоні мужніх та сильних вогнеборців Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Фотографував цей проект відомий тернопільський фотограф Михайло Урбанський.