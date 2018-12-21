15 років у жахливому стані, – що у Кременці нарешті відремонтували

Споруда Кременецької школи мистецтв, яка носить ім’я видатного земляка-композитора Михайла Вериківського, впродовж 15 років перебувала у жахливому стані. Центральна частина приміщення зсередини була фактично зруйнована, не було навіть перекриття між першим та другим поверхом.

У 2008 році у липні ледве встигли розпочати ремонт, як у листопаді вже закінчилися гроші. З того часу центральна частина споруди стояла у суцільних руїнах. «Добити» пам’ятку архітектури допомагали сусіди. У прилеглому до подвір’я школи квартирному будинку зробили власну каналізацію із септиком, який чомусь не звикли викачувати. Більше того, сусіди вивели трубу, з котрої просто на стіни школи мистецтв лилися нечистоти.

У це складно повірити, але уже навесні, як запевняє підрядник Віктор Герасимович, що повертає майже зруйновану пам’ятку до життя, у відремонтованій частині школи мистецтв зможуть займатися діти, – повідомляють у міській раді.

Менше, ніж за два роки вдалося не лише зрушити з місця, а й багато зробити у питанні ремонту школи.

– Ми почали з того, що зробили сусідам школи новий септик. Відтоді підтоплення стін нечистотами і, як наслідок руйнування, будівлі не загрожувало. На сьогоднішній день основний корпус готовий до завершального етапу – оздоблювальних робіт. Усі матеріали для цього також закуплені. Зараз поштукатурені стіни висушують. Відразу після цього майстри візьмуться до укладання паркету та кріплення підвісних стель, – розповів Віктор Герасимович.

Викладачі та директор школи Михайло Заник досі не можуть повірити, що їх почули і заклад, де зараз навчається понад 400 дітей не лише збережеться, а розвиватиметься надалі.

Звичайно, нинішньому оновленню школи мистецтв передувала величезна робота.

Як інформує відділ культури та туризму Кременецької міської ради, Кременецьку школу мистецтв ім. М. Вериківського відвідують 410 учнів. Навчальний процес здійснює 45 викладачів, з них 3 сумісників. В школі працюють відділи: фортепіанний, народний, струнно-смичковий, духовий, теоретичний, вокально-хоровий, відділ образотворчого мистецтва.

На базі школи діють: хор учнів молодших класів, хор учнів старших класів, ансамбль бандуристів, ансамбль скрипалів, камерний ансамбль скрипалів, дитячий духовий оркестр, оркестр народних інструментів.

Учні школи приймали активну участь і вибороли призові місця у конкурсах різного рівня. Тож такий потужний заклад безумовно заслуговує не на виживання у старих холодних кабінетах, а повноцінного життя та процвітання, його учні повинні навчатися у затишних класах, відремонтованих за сучасними євростандартами. Так найближчим часом і буде.