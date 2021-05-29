Тернопільські рятувальники закликають врятувати життя Алісі Шевчик – донечці свого криворізького колеги, співробітника ДСНС, сапера групи піротехнічних робіт Олексія Шевчика.

Дівчинка страждає на рідкісну хворобу Вердінга-Гоффмана, або спінальної м’язової атрофії 1-го типу, і потребує дорогого лікування, а час на порятунок маленького життя проходить.

Завдяки небайдужим людям, для Аліси купили дуже важливу апаратуру, яка забезпечує необхідний догляд.

Вартість лікування дуже велика, адже мова йде про довічне лікування, а саме: сироп Еврісді (Рісдіплам) обійдеться від 4-х мільйонів гривень на рік, в залежності від віку і ваги дитини, одна ін’єкція Спінрази варто близько 90000 євро в перший рік життя, а таких ін’єкцій потрібно шість.

В Україні немає препаратів для лікування або хоча б підтримки задовільного стану з таким діагнозом. Єдиний шанс – лікування в США, а точніше, всього один укол вартістю більше 2-х мільйонів доларів – препарат «Zolgensma», який дає шанс не залежати від постійного лікування.

29 травня з 13:00 до 15:00 в ТРЦ «Подоляни» Тернопільські рятувальники організовують благодійну акцію на підтримку Аліси Шевчик. Співробітники ДСНС розгорнуть тематичні майданчики. Дітям демонструватимуть різноманітну пожежно-рятувальну техніку й спеціальне спорядження та ділитимуться з ними цікавою й корисною інформацією. Юні відвідувачі дізнаються, як запобігти виникненню пожежі та як ліквідувати загорання з допомогою вогнегасника, чи інших підручних засобів. Їм розкажуть про вибухонебезпечні предмети та про те, як слід діяти у разі їх виявлення. Продемонструють роботу справжніх собак-рятувальників та розповідатимуть, як поводитись у різних надзвичайних ситуаціях. Проводитимуться різноманітні конкурси та вікторини.

Під час Акції буде організовано збір коштів на лікування дівчинки. Відвідувачам також будуть роздавати листівки з інформацією про Алісу із закликом допомогти в лікуванні та реквізитами картки.

Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати маленьку Алісу Шевчик, чий батько щодня ризикує власним життям, рятуючи інших, долучайтесь до збору коштів.

Кошти можна перерахувати за реквізитами: https://taplink.cc/save.little.alice

ПриватБанк – 4149 4391 0232 9996

(Шевчик Галина Вікторівна)

Monobank – 5375 4141 0823 2736

(Шевчик Галина Вікторівна)

ПУМБ – 4314 1401 0266 0575

UA983348510000026204112937992

(Шевчик Галина Вікторівна)

Укрсиббанк – 5354 3230 9182 2533

UA933510050000026209808889427

(Шевчик Олексій Юрійович)

Сторінка допомоги Алісі в Instagram: https://www.instagram.com/save.little.alice/