Тернопільські СБУ затримали спільника терористів

Прокуратурою Тернопільської області повідомлено про підозру луганчанину за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що житель Луганщини у 2016 році надав у користування одному з військових підрозділів із силового блоку «Луганської народної республіки» власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та іншої військової техніки на території тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області для подальшої участі в збройному спротиві військовослужбовцям Збройних Сил України – учасникам антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Спільник терористів затриманий у місті Києві та на даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.