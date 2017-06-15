Тернопільські студенти відправили маскувальні сітки в зону АТО

Маскувальні сітки для захисників України плетуть студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету. Кожну вільну від навчання хвилину використовують для патріотичної діяльності. Під час перерв та після пар тут кипить волонтерська робота, в якій задіяний практично весь факультет. Минулого тижня відправили в зону АТО чергову посилку – п’ять маскувальних сіток. Активно триває робота і надалі.

«Ми можемо 2-3 години плести вдень. Знаємо, що це дуже потрібно військовослужбовцям, які зараз на сході. Тому ця діяльність нас згуртовує. Ми вже відправляли сітки бійцям 80-ї та 44-ї бригад, добровольцям. До нас часто приходять військові і дякують за таку підтримку», – розповідає студент другого курсу історичного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка Ірина Драгущак.

На виготовлення однієї сітки, якщо її плетуть двадцять людей, потрібно близько шести годин. «Це вже третя сітка, до плетіння якої я долучаюся, – розповідає студент першого курсу історичного факультету ТНПУ імені В. Гнатюк Денис Луковицький. – «Плести сітку надзвичайно просто. Виготовлена нами сітка дуже густа, на відміну від заводської. Кольори – випаленої соломи. Оскільки тканини не так багато, ми інколи беремо просто зелену чи бордову».

Виготовляти маскувальні сітки для воїнів АТО студенти історичного факультету ТНПУ імені В. Гнатюка почали навесні 2015 року. Упродовж двох років на схід передали вже понад чотири тисячі триста п’ятдесят квадратних метрів сітки. Загалом виготовлено 4 тисячі шістсот десять квадратних метрів.

«Тобто цими сітками, одночасно можна накрити сто п’ятдесят БТРів», – каже доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ імені Володимира Гнатюка Володимир Кіцак. – «Кожна наша маскувальна сітка має більше тридцяти квадратних метрів і накриває один БТР. Ми сподіваємося, що ці сітки допомагають нашим захисникам. Вони накривають ними техніку – БТРи, хамери, танки. Бійці кажуть, що сітки підходять ідеально – не вицвітають, доволі легкі, потрібного розміру. Щоправда, на гармати доведеться три зв’язувати. На сході після артилерійських обстрілів місцевість темного кольору. Тому для плетіння маскувальних сіток обираємо зелені і чорні кольори. З безпілотника, з трьохсот метрів висоти, вони зливаються з місцевістю».

Підтримує патріотичну діяльність студентів Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Обласний осередок партії надає кошти на матеріали, сіткову основу. Неодноразово оплачувала партія й доставку сіток на схід.

«Це вже не перша наша співпраця з історичним факультетом. Дуже приємно, що люди, які завтра підуть в школи дітей вчити історію, не з підручників, а з власного досвіду будуть розповідати те, що вони робили для того, щоб Україна перемогла російську агресію, яка зараз є на сході», – зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Володимир Дзудзило.