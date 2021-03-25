Тернопільські студенти створили оригінальну карту України зі старих мікросхем

Західноукраїнський національний університет – це класичний університет міста Тернополя. Елітний та сучасний заклад вищої освіти, де молодь навчається, досягає успіхів та інтелектуально розвивається.

Працівники бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ створили оригінальну карту України зі старих мікросхем, яка відображає географію розміщення усіх структурних підрозділів нашого навчального закладу.

Місія бібліотеки Західноукраїнського національного університету – стати не просто сховищем даних у паперовому чи електронному вигляді, а центром керування інформаційними потоками, адже книги відкривають світ пізнання та дарують нам цілющі зерна знань.