У машині дитина: навіщо необхідно автокрісло і що враховувати при його виборі

Необхідність в спеціальному дитячому автокріслі обумовлена необхідністю максимально убезпечити дитину в транспортному засобі. У чому переваги цього автоаксесуару і що потрібно враховувати при його виборі, читайте в нашій статті.

Для чого потрібно авто крісло

Щоб забезпечити безпеку дитини в машині, штатного ременя і батьківського піклування недостатньо. Правильно пристебнути малюка звичайним способом і на звичайному сидінні неможливо. Ремінь розрахований на пасажира зі зростом від 140 см, тому при аварії не він захистить дитину від травм і навіть може їх спровокувати. Батьківські руки теж ненадійні. При ударі або екстреному гальмуванні вага малюка збільшується приблизно в 20 разів, так що жоден дорослий його не втримає.

Вирішити проблему допоможуть спеціальні дитячі автокрісла, що відрізняються конструкцією, матеріалом виготовлення та віком, для якого призначені. Ці пристрої проектуються з урахуванням дитячої анатомії і надійно фіксуються в машині. За статистикою, ефективність автокрісла при смертельному ДТП становить до 75%.

Тип установки в авто

За типом установки дитячі автокрісла діляться на універсальні, напівуніверсальні і спеціальні. Універсальні відповідають сертифікату ECE R14 і R16 і ставляться в будь-яку машину. Напівуніверсальні крісла оснащені додатковими опорами, що забезпечують кращу безпеку, але при покупці потрібно переконатися, що машина сумісна з обраною моделлю. У спеціальних автокрісел додаткових елементів ще більше, тому вони підходять тільки для вузького кола авто.

Дізнатися тип моделі можна з маркування на автокріслі. Там також вказані код відповідності євростандартам (маркування ECE R 44/04 говорить про міжнародний сертифікат і максимальну безпеку), вагова категорія крісла, код країни, де воно отримало сертифікат, номер сертифікату та крісла, а також бренд виробника.

Тип кріплення в машині

В машині дитяче автокрісло може кріпиться за допомогою штатних ременів або системи ISOFIX. Остання являє собою пару жорстких кронштейнів, що вставляються в анкери (скоби) кузова. Таке кріплення безпечніше штатних ременів, але анкери є не у всіх машинах. Утримуючі пристрої для немовлят можуть мати додаткові елементи фіксації, наприклад, телескопічні упори або якірні ремені, що забезпечують більший захист.

Ремені безпеки

До автокрісла дитину пристібають ременями безпеки самого крісла. У них може бути від 1 до 5 точок кріплення (чим більше, тим краще).

Ремені повинні бути широкими. Бажано наявність пом’якшуючих прокладок і Y-образної лямки для захисту хребта і живота дитини. Механізм дотяжки не дозволить ременям ослабнути від дорожньої тряски. Замки фіксації повинні добре працювати і бути як би втопленими в крісло, щоб дитина випадково їх не відкрила.

Каркас автокрісла

Каркас дитячого автокрісла може бути алюмінієвим або пластиковим. Перший міцніше, але дорожче. З іншого боку, якісний пластик теж надійний і практичний. Є безкаркасні дитячі крісла у вигляді накидки, але вони майже не захищають дитину при аварії.

Спинка, підголівник, чохол

Спинка автокрісла повинна бути анатомічною (повторює вигини хребта). Моделі для самих маленьких оснащені функцією нахилу, щоб малюк міг комфортно виспатися. Великий підголівник і глибокі бічні елементи захистять дитину при бічних ударах. Чохол повинен бути знімним і зробленим з брудовідштовхуючого матеріалу з додаванням натуральних волокон. Для літа підійде бавовняна тканина, яка дозволяє тілу дихати.

Вікова категорія

У немовлят, дошкільнят і молодших школярів різна анатомія, тому їм потрібні різні автокрісла. Виділяють 5 основних категорій:

«0» (0-9 місяців, до 10 кг, кріпиться уздовж заднього сидіння перпендикулярно руху);

«0» (0-18 місяців, до 18 кг, кріпиться спиною по ходу руху);

«1» (1-4 роки, 9-18 кг, кріпиться особою по ходу руху);

«2» (3-7 років, 15-25 кг, кріпиться особою по ходу руху);

«3» (6-12 років, 25-36 кг, кріпиться особою по ходу руху).

Для економних батьків придумані проміжні категорії:

«0 +/1» (6 місяців – 3,5 року, до 18 кг, кріпиться до року проти, а з року по ходу руху);

«1-2-3» (1-12 років, 9-36 кг, кріпиться по ходу руху);

«2-3» (3,5-12 років, 15-36 кг, кріпиться по ходу руху).

Якщо перше автокрісло дитини буде «0+/1», то доведеться додатково придбати люльку, де немовля буде спати до півроку.

Автокрісло – важливий і незамінний аксесуар в машині. Яким воно буде, вирішувати батькам, виходячи з особливостей малюка і сімейного бюджету. Подорожуйте безпечно!