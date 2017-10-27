“Вибухові” сходини тернопільського юнацтва

Недільні сходини в усього тернопільського юнацтва були дуже цікаві, пізнавальні та “вибухові”.

“Суменята” та “гусенята” пригадували на своїх гутірках основи сумознавства та майстрували осінні листівки.

Молодші ж рої МЮ розпочали на сходинах тему “Я – громадянин України” і говорили про важливі для кожного документи: свідоцтво про народження, український та закорднонний паспорти, водійські права та інші. І на завершення – виготовляли “сумівський паспорт”, де мусіли самостійно заповнювати графи та бути дуже уважними.

А ще частина МЮ разом з СЮ та виховниками намагались впіймати бабине літо за хвіст – мандрували. Мандрівка була музична – до музею муз інструментів у селі Іжків. Де кожен зміг спробувати себе у грі на різноманітних пристроях, слухали цікаву екскурсію та ласували смачненьким на невеликому пікніку.

Джерело: СУМ в Україні (Тернопіль)