У Тернополі за допомогою фотопастки затримали зловмисника

Днями працівники управління муніципальної інспекції затримали ще одного громадянина, мешканця прилеглого до Тернополя населеного пункту, який здійснював масову заготівлю березового соку.

Порушника інспектори виявили за допомогою фотопастки, яка влаштована на території відпочинкової зони. Чоловік підсочив близько 35 дерев породи береза, його інспектори затримали під час чергового збирання соку.

На особу, відповідно до чинного законодавства, складено адміністративний протокол, який передбачає накладання штрафу від 340 до 1700 грн.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що заготівля березового соку на території населених пунктів України, парків, скверів, прибудинкових зелених насадженнях суворо заборонено, адже може призвести до припинення росту дерева та його знищення.