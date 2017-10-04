Тернопільській бібліотеці подарували мобільний 3-D планетарій!
На завершення фестивалю Бібліофест-VII “Бібліотечний тренд Файного міста” неочікуваним подарунком для читачів та бібліотекарів центральної дитячої бібліотеки став мобільний 3-D планетарій, який презентував свою пізнавальну програму “Таємниці Всесвіту”.
One thought on “Тернопільській бібліотеці подарували мобільний 3-D планетарій!”
ваш сайт подав неуточнену інформацію. Пленетарій не був подарований, а лише на один день читачі мали можливість безкоштовно переглядати пізнавальну програму “Таємниці Всесвіту”.