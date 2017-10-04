Новини Тернополя 

Тернопільській бібліотеці подарували мобільний 3-D планетарій!

Redaktor 43 Views 1 коментар

На завершення фестивалю Бібліофест-VII “Бібліотечний тренд Файного міста” неочікуваним подарунком для читачів та бібліотекарів центральної дитячої бібліотеки став мобільний 3-D планетарій, який презентував свою пізнавальну програму “Таємниці Всесвіту”.

One thought on “Тернопільській бібліотеці подарували мобільний 3-D планетарій!

  • оля
    11:46 | 4 жовтня, 2017 at 11:46
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    ваш сайт подав неуточнену інформацію. Пленетарій не був подарований, а лише на один день читачі мали можливість безкоштовно переглядати пізнавальну програму “Таємниці Всесвіту”.

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