Тернопільській бібліотеці подарували мобільний 3-D планетарій!

На завершення фестивалю Бібліофест-VII “Бібліотечний тренд Файного міста” неочікуваним подарунком для читачів та бібліотекарів центральної дитячої бібліотеки став мобільний 3-D планетарій, який презентував свою пізнавальну програму “Таємниці Всесвіту”.

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