Новини Тернополя 

Тернопільській дитячій лікарні завдяки благодійній акції передано обладнання

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Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні передано обладнання, яке закуплено за результатами акції “Серце до серця”.
Цьогорічна акція пройшла під гаслом «Почуй світ!» і була присвячена збору коштів для закупівлі обладнання дітям з вадами слуху.
За результатами акції у Тернопільській області було зібрано 315957,56 грн, що стало п’ятим результатом серед областей України. На зібрані кошти Фондом «Серце до серця» було закуплено для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні:
– Імпедансний аудіометр АТ235 (ліцензія h) – 1 шт., 307 659,00 грн;
– Shine R 2 HPm потужні 4 смуги – 2 шт., 9820,00 грн.
Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.
У Тернопільській області до участі в акції залучено близько 600 волонтерів – учнів шкіл, студентів, членів молодіжних та дитячих громадських організацій.
Штаби акції та загони волонтерів діяли у кожному районі області.

Загалом за 13 років проведення акції для обласної дитячої лікарні закуплено обладнання на суму 1 769 624,95 грн.

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