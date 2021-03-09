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Отець Василь Баглей з Тернопільщини отримав високу церковну нагороду

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6 березня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці смт. Козова. Кир Василій очолив Божественну Літургію за участю місцевого духовенства та вірних. На спільну молитву присутні зібралися з нагоди 15-тиліття Священства та 40-літнього ювілею о. Василя Баглея, проповідника і місіонера Божого Милосердя.

155478407 1943721549100886 6501370052217662404 nКир Василій відзначив ювіляра високою церковною нагородою золотим хрестом з прикрасами, що стало знаком вдячності Церкви отцю за багатолітню проповідницьку і місійну працю. Також присутні гості, друзі, родичі отця висловили слова привітання зі щирими побажаннями доброго здоров’я і многих літ.

Нагадуємо, що під час Року Божого Милосердя Папа Франциск надав окремим священикам, яких рекомендували місцеві ієрархи, повноваження відпускати гріхи, відпущення яких є зарезервованим для вищої церковної влади чи Апостольської Столиці, доручаючи їм також особливо проповідувати та свідчити Боже милосердя. Власне, священик Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Василь Баглей входить до числа священнослужителів, яким після завершення Ювілею Милосердя в листопаді 2016 року Папа Франциск продовжив мандат їхнього служіння. 

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пресслужба архиєпархії

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