Я доведу свою правоту, – Михайло Головко оскаржує у суді своє звільнення

Михайло Головко подав позов до суду про визнання незаконним рішення сесії про його звільнення з посади голови обласної ради. Позов подали до Тернопільського окружного адміністративного суду 5 листопада. Про це Суспільному розповів адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.

“Враховуючи те, що 26 жовтня відбувалося в стінах обласної ради, є прямим порушенням норм законодавства України, статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування, тому, відповідно, є всі підстави, щоб оскаржити це рішення. Я, звісно, цим скористався не заради того, що мені потрібна посада, а просто має бути верховенство права і всі мають дотримуватися закону. І мені прикро, що все ж таки тиск зі сторони голови адміністрації Володимира Труша на депутатський корпус, і в такий спосіб вони не хотіли дотримуватися законодавства. В тому числі, що було підписане розпорядження про скликання сесії 8 листопада з цим самим порядком денним, яким вони вимагали мого звільнення. І я готовий був скликати сесію, прийти і доповідати, виступити перед депутатами, багатьом подякувати, але, на жаль, вони цього дуже боялися”, — говорить Михайло Головко.

На запитання кого бачить на посаді голови облради, Михайло Головко відповів:

“Ну, по-перше, я вважаю, що мене незаконно звільнили. На сьогодні, я вважаю, що я ще є на цій посаді, а суд встановить правоту, наскільки це було правильним, чи неправильним рішенням ради. Тому, я думаю, час все розставить на свої місця. Речі свої з кабінету забрав уже, а трудову книжку не забирав ще. В мене вже записано там, що мене звільнено, згідно з рішенням сесії №807-14. Минулого тижня прихворів, не мав часу. Цього тижня може заберу”.

Як депутат обласної ради, продовжуватиме брати участь у сесійних засіданнях. Також чоловік розповів, чим займатиметься, якщо суд прийме рішення не на його користь.

“В мене багато є ідей і задумів, я їх зараз не буду озвучувати, але життя на посадах не закінчується. Я політик вже зі стажем і моя політична діяльність я не вважаю, що призупинена. Як на сьогодні, ключове завдання у мене це закрити ту справу, яку проти мене відкрили, як то кажуть, зшили білими нитками, яка розсипається. Вони розуміють, що вона безперспективна, тому і запобіжні заходи з мене всі зняті. Може через те і спішив хтось в раді, дуже хотіли, щоб до того часу, бо боялися, що коли мене виправдають і я доведу свою правоту, і їм буде важко протягнути голосування про звільнення моє”.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили Головка та двох заступників голови обласної адміністрації на хабарі в 2,4 млн грн.

Головку обрали запобіжку у вигляді арешту з заставою в 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.