Тернопільських чиновників “трясуть” через декларації

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт неподання е-декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави

Встановлено, що майстер лісу Бучацького лісництва ДП «Бучацьке лісове господарство» будучи посадовою особою юридичної особи публічного права та суб’єктом декларування, умисно не подав щорічну е-декларацію за 2016 рік.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (Умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Триває досудове розслідування.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає відповідальність у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.