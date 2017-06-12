У Кременецькому районі водії «ВАЗ-2101» та «OPEL VIVARO» скоїли ДТП

На Кременечинні водій легковика не надав переваги в русі, чим спричинив ДТП.

Вранці 11 червня неподалік с. Жолоби Кременецького району 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки «ВАЗ-2101», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю «OPEL VIVARO», за кермом якого перебував 31-річний житель Кременецького району. Внаслідок пригоди травми отримав 27-річний пасажир автомобіля «ВАЗ 2101». Його з забійною раною голови та в стані алкогольного сп’яніння доставлено в приймальне відділення Кременецької лікарні, не госпіталізовано. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Кременецького відділу поліції.