На Прикарпатті підірвали авто з тернопільськими номерами (фото)

Вибух стався в Івано-Франківську. Постраждалих немає, пошкоджено автомобіль “БМВ”. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

11 травня близько 23:25 до поліції надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки «BMW Х5».

На на місце негайно прибули патрульні, слідчі, оперативники та вибухотехніки. Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль. Всі речові докази направлено на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2, Ст.194, ч.1, Ст. 263 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події.

На відео, опубліковане Андріаном Волгіном, видно номер автомобіля – ВО **** НІ.

Біля авто знайшли елементи гранати до ручного протитанкового граномета (РПГ), пишуть очевидці.

“За попередньою інформацією автомобіль BMW X5, який ввечері 11 травня в Івано-Франківську на парковці поблизу ТЦ “River Park” обстріляли з протитанкового гранатомета, належить підприємцю, власнику ресторану “Cruce de Gustos” Тарасу Белзу.

Право на користування авто має відомий франківський дзюдоїст Давид Харебава, керівник ГО “Хазард”, пише “КУРС”.