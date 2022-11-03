Тернопільський художник продав картини, а гроші пожертвував на безпілотник для 44-ої бригади

Талановитий тернопільський художник Рустам Давлетов провів виставку-аукціон картин від «Арт-студія Д.Р» Тернопіль”. Зібрані кошти перерахував на придбання безпілотника для тернопільської 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

“Дякую тернополянам і гостям міста за підтримку акції! Ми провели захід біля пам’ятника Іванові Франку. Продали понад 30 картин! Я представив також виставку авторських килимів. Щира вдячність за організацію моїй колезі Людмилі Синяковій, а Галині Ордехі – за смаколики для учасників свята, Марії Юрчик – за солодощі з шоколаду. Особливою атмосферою наповнив свято скрипаль Володимир із гурту mens.trio, – зазначив Рустам.

Стараємося завжди долучатися до соціальних проєктів, проводили майстер-класи для дітей із родин переселенців. Кожна добра справа – важлива! Цього разу кошти від продажу картин спрямували на безпілотний комплекс для 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. Підтримуємо наших військових! Будемо й надалі допомагати, плануємо чергові арт-розпродажі”.

Детальніше про проєкт – bfpokrova.org/44brigada

Зробити внесок онлайн – bit.ly/fainiy-bezpilotnik

Картка Приватбанку – 5169 3305 3013 8020

Призначення платежів: Безпілотник для 44 бригади.