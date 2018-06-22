Тернопільський медичний університет першим в Україні розпочинає підготовку парамедиків

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського цього року першим в Україні розпочинає підготовку парамедиків. Сьогодні фахівці цієї кваліфікації вкрай необхідні в Україні, адже кілька років тому розпочато реформу екстреної медичної допомоги. Відповідно для всіх, хто матиме рівень підготовки парамедика є перспектива успішного працевлаштування, розвитку і професійного вдосконалення в системі екстреної медичної допомоги. Окрім того, ця професія є досить престижною в усьому світі, адже парамедики першими надають кваліфіковану допомогу і рятують життя багатьом людям, – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Здобути якісну і кваліфіковану освіту бажаючі зможуть у ТДМУ упродовж трьох років, отримавши на завершення диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Навчання здійснюється на державній та контрактній формах.

Зарахування абітурієнтів на цю спеціальність відбуватиметься виключно за результатами ЗНО з таких предметів: для державної форми навчання – українська мова, біологія, хімія або математика; для контрактної форми навчання – українська мова, біологія, хімія або історія України.

Зазначимо, що для підготовки парамедиків у ТДМУ створено усі умови – діє центр симуляційного навчання, де можна відпрацювати всі навички щодо порятунку життя до автоматизму, працює кваліфікована команда викладачів, щорічно проводяться олімпіади з симуляційної медицини, студенти беруть участь у міжнародних змаганнях парамедиків за кордоном.

Наприклад, під час ХІІІ Міжнародного зимового чемпіонату медичних рятувальників (бригад екстреної медичної допомоги), який відбувся 23-26 січня 2018 року відбувся в польському місті Бєльсько-Бяла (Польща), команда студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського у складі Богдани Перевізник, Наргіз Джавадової та Анастасії Гудими виборола друге місце серед закордонних команд.

«Студенти продемонстрували на рівні Європи те, що в нашому університеті є всі можливості готувати фахівців міжнародного класу. З-поміж 41 польської команди лише наша команда мала суто жіночий склад. Треба сказати, що майже всі учасники з польського боку – це загартовані фізично і практично чоловіки, професійні парамедики. Наші студенти опинилися у доволі жорстких змагальних умовах, де довелося викладатися на всі 200 відсотків. Наші представниці були переможцями всеукраїнських змагань, тому для них настав час випробувати себе на міжнародному рівні, а ми в свою чергу мали можливість перевірити себе як інструкторів і їхніх вчителів. Згодом колеги з Києва сказали, що ми кинули в бій студентів, де змагалися гравці вищої ліги, але вони з поставленим завданням справилися», – зазначив науковий керівник центру стимуляційного навчання ТДМУ, професор Арсен Гудима.

Студенти ТДМУ також є ініціаторами і організаторами Всеукраїнської олімпіади з симуляційної медицини «TernopilSimOlymp 2017», для участі в якій з’їжджаються молоді люди всіх медичних вишів України. Олімпіада є практично орієнтованою і всі завдання максимально наближені до реальних умов роботи бригад екстреної медичної допомоги.

Запрошуємо здобути одну з престижних професій у світі – парамедик – в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського.