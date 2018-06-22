Лідери учнівського самоврядування Тернопільщини завітали до Верховної Ради

«До нашої групи входили 29 дітей і четверо супроводжуючих. Окрім лідерів учнівського самоврядування були діти, які мають нагороди обласних олімпіад. Для нас організували пізнавальну поїздку. Спочатку була оглядова екскурсія автобусом по Києву. Потім побували у «Планетарії», де розповіли нам все про сонячну систему та про планети. Після цього відвідали музей води», – розповідає методист Великобірківського будинку творчості школяра Ольга Урманець.

Найбільш очікуваною частиною поїздки стала екскурсія у Верховній Раді.

– Народний депутат Тарас Юрик зустрів нас, розповів про роботу у Верховній Раді. Я хочу займатися політичною діяльністю, тому вже давно хотіла побачити парламент, особливо залу засідань. Під час перебування у Києві ми побували також на Національному спортивному комплексі «Олімпійський». Враження залишилися дуже яскраві. Думаю, для кожного учасника поїздки ця екскурсія стане поштовхом для того, щоб формувати мету і досягти успіху, – каже учениця Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст., заступник районної ради старшокласників Олеся Подворняк.

Екскурсія для лідерів учнівського самоврядування у Києві була організована за підтримки народного депутата України Тараса Юрика.

«20 червня мав честь приймати в стінах Верховної Ради України лідерів учнівського самоврядування з Тернопільського району. Вони відвідали кулуари Верховної Ради, побували в залі голосування. Запитували що потрібно для того, щоб стати народним депутатом. Активні діти, молодь – це майбутня еліта нашої країни. Такі заходи, різноманітні, пізнавальні екскурсії збагачують їхній внутрішній світ і дають ще більше мотивації. Бажаю їм успіхів в усіх життєвих починаннях», – каже народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

Таку поїздку для лідерів учнівського самоврядування Тернопільщини за підтримки народного депутата Тараса Юрика організовували не вперше. Два тижні тому екскурсію у Верховній Раді провели для учнів шкіл Зборівського району.

«Це була моя перша поїздка до Києва. Оглянули центр міста. Вразила масштабність будівель, корпусів. Верховну Раду до цього часу бачила тільки по телевізору. Емоції переповнювали, коли були там. Дуже сподобався також стадіон «Олімпійський» і музей воскових фігур», – розповідає учениця Зборівської ЗОШ № 2, голова районного учнівського самоврядування «Сузір’я» Аліна Древницька.

– У Верховну Раду мріяв потрапити давно. Хотів побачити залу, де голосують. Власне ця зала вразила найбільше. Ми побували також в столовій, оглянули практично усю будівлю Верховної Ради. Загалом програма нашого перебування у Києві була дуже насичена. Треба прагнути до успіху, поставити перед собою завдання, цілі і крок за кроком йти до їхнього втілення, – каже учень ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чернихова Володимир Заяць.