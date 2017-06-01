Медики звернулись у тернопільську міську раду по допомогу, а та їх проігнорувала

На засіданні бюджетної комісії підняли питання затримання заробітної плати в медичних закладах міста. Зараз загальна заборгованість сягає майже 6 млн.грн. Про це у мережі Фейсбук повідомляє депутат міської ради Назар Зелінка.

В проекті змін до бюджету від Виконавчого комітету немає пропозицій щодо вирішення цієї проблеми. Представник Відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради повідомив, що Відділ звертався до виконавчих органів з цією проблемою.

Не зрозуміло, чому Виконавчий комітет міської ради ігнорує це. Медичні працівники міста може залишитися без відпускних та авансу за липень… Депутатським корпусом консолідовано будемо намагатись вирішити це питання, – пише депутат

Нагадаємо, що у склад виконавчого комітету входять:

Надал Сергій Віталійович, міський голова Тернополя Шумада Віктор Володимирович, секретар міської ради Бицюра Леонід Олексійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич Володимир Євгенович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук Вікторія Олександрівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковський Владислав Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук Іван Сергійович, заступник міського голови – керуючий справами Якимчук Петро Миколайович, начальник Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області. Гаврилюк Сергій Васильович, начальник Тернопільського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області