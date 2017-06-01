Новини Тернополя 

Медики звернулись у тернопільську міську раду по допомогу, а та їх проігнорувала

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На засіданні бюджетної комісії підняли питання затримання заробітної плати в медичних закладах міста. Зараз загальна заборгованість сягає майже 6 млн.грн. Про це у мережі Фейсбук повідомляє депутат міської ради Назар Зелінка.

В проекті змін до бюджету від Виконавчого комітету немає пропозицій щодо вирішення цієї проблеми. Представник Відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради повідомив, що Відділ звертався до виконавчих органів з цією проблемою.

  • Не зрозуміло, чому Виконавчий комітет міської ради ігнорує це. Медичні працівники міста може залишитися без відпускних та авансу за липень… Депутатським корпусом консолідовано будемо намагатись вирішити це питання, – пише депутат

Нагадаємо, що у  склад виконавчого комітету входять:

  1. Надал Сергій Віталійович, міський голова Тернополя
  2. Шумада Віктор Володимирович, секретар міської ради
  3. Бицюра Леонід Олексійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
  4. Дідич Володимир Євгенович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
  5. Остапчук Вікторія Олександрівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
  6. Стемковський Владислав Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
  7. Хімейчук Іван Сергійович, заступник міського голови – керуючий справами
  8. Якимчук Петро Миколайович, начальник Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області.
  9. Гаврилюк Сергій Васильович, начальник Тернопільського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

 

 

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