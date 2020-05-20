Монастириський район поступово виходить з пандемії

Про це повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь. Всього обстежено в районі на COVID-19 – 1503 осіб. Залишилось до одужання 16 інфікованих людей із 194.

В Монастириському шпиталі – 1 (середній стан).

В Тернопільській лікарні – 3 (легкий стан).

12 інфікованих на самоізоляції.

Вітаємо з одужанням від коронавірусу п.Ганну Дякуник, 90 років, з с.Красіїв! Дякуємо народному депутатові України від фракції ЄС п.Софії Федині за передані для нашого шпиталю чергових 50 захисних костюмів! Керівництво шпиталю готує пропозиції щодо реорганізації та повернення після 22 травня попереднього статусу центральній районній лікарні. Вірус згинув! – пише Павло Дронь.