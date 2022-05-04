У Тернополі майже на місяць перекриють одну з вулиць

З 9 травня по 5 червня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Подільській.

Спричинено це необхідністю проведення комплексу робіт на об’єкті «Реконструкція напірносамопливного колектора побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Довженка до КОС по вул. Об’їзна в м. Тернопіль».

Під час ремонтних робіт працівники КП «Тернопільволоканал» проведуть заміну каналізаційного колектора, загальна довжина якого складає 4 км. Ділянка, на якій проводитимуться роботи становить 250 м. вздовж вул. Подільської.

Звертаємо увагу! Рух великогабаритного транспорту на вул. Подільській буде повністю перекритий, водночас приватний транспорт пропускатимуть частково за наявної можливості під час виконання робіт.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми розміщення тимчасових технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.