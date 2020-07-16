Тернопільський став стає не окрасою міста, а його Ахіллесовою п’ятою

Вже кілька років у розпал літа тернополяни спостерігають за цвітінням синьо-зелених водоростей в улюбленому міському ставі. Поверхня води вкривається зеленими маслянистими плямами і має насичений неприємний запах. Це відбувається й зараз.

Частина екологів озвучує невтішний вердикт про те, що через 5-10 років став, який завжди був окрасою міста, може стати болотом або «великою помийною ямою».

Тернопільський став – це ключова туристична принада, яка вабить до себе туристів та жителів міста. І місцева влада в першу чергу мала б дбати про те, щоб став був доглянутим та ще не один десяток років вабив до себе гостей та жителів Тернополя.

Проте Тернопільська міська рада в особі міського голови Сергія Надала лише обіцяє від виборів до виборів очищувати став. Та далі слів справа не йде.

Діюча влада мала десять років (!), щоб ґрунтовно вирішити цю проблему.

Натомість що ми маємо?

Рекреаційні фонтани, які встановили навколо озера, лише частково притуплюють наслідки, але не вирішують проблему.

У 2017 році науковці зробили значний крок вперед – провели топографічну зйомку дна Тернопільського ставу вперше за 40 років та визначили стан води. Результати їх, звісно, неприємно вразили. На дні накопичилось чимало токсичного мулу, подекуди висотою 2,5 метри. А вміст окремих елементів у ставі в десятки, а то й в сотні разів перевищують норму. Про це, зокрема, писали детально місцеві медіа.

Науковці навіть допомогли владі розробити програму порятунку ставу на 2017-2019 роки, але в міському бюджеті не вистачило фінансування, аби виконати її повністю. Хоча, як ми бачимо, кошти на ковані серця та дерева, вартістю в кілька сотень тисяч гривень, є.

Науковці пропонували владі ряд дій, які, на їх фахову думку, мали б вирішити проблему із «цвітінням ставу». Зокрема науковець Тернопільського педуніверситету Андрій Пальчик пропонував поглиблювати дно ставу та облаштувати додатковий стік від Надставної церкви, тоді б це теж допомогло вирішити проблему. Та усі поради ігноруються місцевою владою.

‼️ Враховуючи вище зазначене, «Сила Людей» Тернополя вимагає в Тернопільська міська рада:

▪️ у короткий відрізок часу розробити новий план порятунку ставу;

▪️ залучити відповідних експертів та науковців до пошуку шляхів вирішення проблеми;

▪️ глобально вирішити проблему занепаду Тернопільського ставу, а не лише «косметично» усувати наслідки.

Тернопільський став – це серце міста. Ремонт дворів, дитячих майданчиків – це добре, але владі міста пора мислити на перспективу та рятувати те, чим пишається кожен тернополянин. Інакше – вже наші діти зможуть побачити на місці ставу велике болото з неприємним запахом.

Якщо влада не виконає зазначені вимоги, то план порятунку ставу втілюватиме команда «Сили Людей» після перемоги на цьогорічних виборах 25 жовтня.