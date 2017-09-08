Тернопільський суд аж на п’ять днів стане відкритим для усіх охочих

Згідно наказу в.о. голови Тернопільського окружного адміністративного суду Андрія Осташа в Тернопільському окружному адміністративному суді, з 02 жовтня по 06 жовтня 2017 року, буде проведений “Тиждень права”. В рамаках даного заходу кожен охочий, а зокрема учні, студенти, юристи, інші представники правової спільноти та всі бажаючі зможуть ознайомитись із роботою Тернопільського окружного адміністративного суду, поспілкуватись із суддями та працівниками апарату суду.

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