Чи в безпеці лісові мешканці Тернопілля?

Від початку року в Україні зареєстровано 92 випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС), у тому числі 13 випадків у дикій фауні. Серед яких Одеська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська, Черкаська, Івано-Франківська й Закарпатська області.

Дику фауну Тернопільщини, на щастя, ця смертельна хвороба не зачепила, проте користувачі мисливських угідь не чекають, поки біда постукає в двері, тож здійснюють всі можливі заходи, аби попередити її. Про те, які превентивні заходи здійснюються на Тернопільщині, аби не дати хворобі перетнути кордони мисливських угідь та не наробити лиха, позбавивши ліси їх основних мешканців, говоримо з головним спеціалістом відділу лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісів Тернопільського ОУЛМГ Миколою Слюсаревським.

– Миколо Олексійовичу, скільки на Тернопільщині на сьогодні є користувачів мисливських угідь і яка частка з них входить до державних лісогосподарських підприємств?

– Мисливське господарство в області здійснюють 24 користувачі мисливських угідь на площі 950,9 тисяч гектарів, з них 825,4 тис. га або 87 відсотків надано в користування 17 організаціям Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР), 113,7 тис. га (12%) підприємствам Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства та 1 відсоток (11,8 тис. га) приватним мисливським господарствам.

– Яка чисельність дикого кабана в мисливських угіддях? Чи спостерігається позитивна тенденція до збільшення популяції цього виду мисливської фауни?

– За останні два роки, згідно з матеріалами обліків мисливської фауни, чисельність кабана зросла на 173 особини – 2016 року (+91) та 2017 (+82). Згідно з нормативними документами, максимальна кількість особин, яка може вилучатись від загальної чисельності кабана дикого і включатись в ліміт експлуатації становить 20 відсотків. Якщо 2015 року ліміт добування становив 139 особин (1054 голів – загальна кількість), то 2016 – 154 особини (1145), 2017 року при чисельності 1227 особин ліміт добування становить 181 особину.

– Чи загрозливою є ситуація щодо занесення та поширення збудника АЧС? Які заходи застосовуєте в першу чергу, аби попередити занесення хвороби в мисливські угіддя?

– На початку серпня за 20 кілометрів від кордону нашої області зафіксовано спалах АЧС в одному з фермерських господарств Теофіпільського району, що на Хмельниччині. Враховуючи близькість, ситуація є загрозливою. Відтак здійснюється посилене патрулювання не лише тих мисливських угідь, які знаходяться в безпосередній близькості до сусідньої області, а усіх інших, де популяція кабана є щільною. Крім того, проводимо посилену охорону державного мисливського фонду від проявів браконьєрства. Задля цього формуємо рейдові групи та залучаємо до патрулювань працівників поліції. До речі, усім користувачам мисливських угідь наказано сформувати склад рейдових груп та розробити графіки проведення рейдів з метою постійного моніторингу території мисливських угідь на предмет виявлення хворих або загиблих особин дикого кабана. В разі ж виявлення, згідно з законодавством, учасники рейдової бригади мають негайно інформувати територіальне відділення держпродспоживслужби та інші компетентні органи.

Користувачами мисливських угідь розроблено графіки та маршрути проведення патрулювань у мисливських угіддях на предмет виявлення загиблих чи хворих диких тварин. Крім того, наказами користувачів мисливських угідь закріплено відповідальних осіб за проведення санітарно-ветеринарної експертизи м’яса диких тварин, призначеного для харчових цілей. Разом із тим, при проведенні полювань на дикого кабана працівники держпродспоживслужби постійно здійснюватимуть відбір проб від добутих тварин для проведення лабораторних досліджень на африканську чуму свиней.

– Скільки осіб працює в мисливському господарстві?

– За матеріалами звіту 2ТП-мисливство за звітний 2016 рік в мисливських господарствах працює 113 єгерів та 11 мисливствознавців.

– Коли проводиться сезон полювання на диких парнокопитних тварин?

– У зв’язку зі змінами та доповненнями в Законі України «Про мисливське господарство та полювання», з 2015 року частина користувачів полювання на кабана – самців та молодняк, здатний до самостійного відтворення, проводить із вересня по січень. На Тернопільщині цьогоріч сезон полювання на диких парнокопитних тварин планується на листопад та триватиме до січня 2018 року включно. Наразі узгоджуються всі необхідні документи щодо проведення полювання.

Прес-служба Тернопільського ОУЛМГ