У Тернопіль “прийшли” сніговики зі сміття. Фото

Брак снігу цієї зими позначається й на вуличному “креативі” Теронополя.

Приміром, на вулиці Коперника, навпроти Тернопільської класичної гімназії ім. І. Франка, з’явився сніговик із пластикового посуду. Вочевидь, його виготовили гімназисти, адже схожий експонат “виглядає” з вікна навчального закладу.

Натомість на масиві “Східний” сніговика “прикрасили” сміттям. Замість носа — порожня пляшка з-під горілки, корок від неї — у ролі ока, за волосся править мандаринова скоринка. У “руці” — порожня пляшка з-під олії.

Чи прийдуть прибрати рештки сніговика його творці після відлиги — питання риторичне.