Тернопільський суд відмовив поліції в санкції на затримання нападників, – Ігор Турський

Щось дивне коїться в Тернополі. Про це в мережі Фейсбук пише Ігор Турський, якого нещодавно поранили в центрі міста.

З нападом на мене відбувається щось дивне. Знаю від поліції (Олександр Богомол), що: Нападники відомі і їм навіть вручені підозри про скоєння злочину. Нападники з Кривого Рогу. Це замовлення, пов’язане з моєю політичною діяльністю (депутатською, громадською) діяльністю.

За його словами, Тернопільський суд відмовив поліції в санкції на затримання нападників.

Я сприймаю, що із слідством та поведінкою суду відбуваються дивні речі. Більш детально про те, що відбувається, прошу аби пояснювали в поліції. Не хотів завадити слідству, – пише політик.

До слова, у 2016 року так само намагались залякати ще одного активіста Віталія Ващенка, але перестарались. Чоловік помер. Виконавці теж з Кривого Рогу. Також подейкують, що йдеться про одного того самого замовника – ниточки ведуть до одного місцевого впливового нардепа.

Нагадаємо, 22 лютого в центрі міста, серед білого дня, ножем підрізали екс-депутата міськради Ігоря Турського. На чоловіка зі спини напав невідомий з ножем та наніс удар в область стегна. До слова, злочинців було троє: поки один з них орудував ножем, інші двоє чекали спільника поруч драмтеатру. Після того, як Ігоря Турського поранили, усі троє втекли. Згодом головний поліцейський Тернопільщини Олександр Богомол назвав головною версію, як таку, що злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по конфліктних ситуаціях в міській раді.