Тернопільський тренер з віндсерфінгу на карантині з вітрильної плівки робить захисні щитки

Понад сотню щитків для захисту від коронавірусу змайстрував з вітрильної плівки тренер з віндсерфінгу Олексій Нижегородов. Щитки роздавав знайомим та друзям. Частину відвіз до двох тернопільських пологових. Перші 20 захисних щитків віддав у пологовий на Замковій – у відділення патології вагітних, – повідомляє Суспільне.

Ще 21 захисний щиток Олексій передав Перинатальному центру Тернопільської міської лікарні №2. Заступниця директора з дитинства та пологової роботи цієї лікарні Ольга Сидорчук розповіла, що передасть щитки лікарям-акушерам пологового відділення. За її словами, щитки мають усі лікарі жіночої консультації та відтепер пологового відділення.

“Поки був карантин, тренувань мало, бо тренувалися тільки члени олімпійської збірної, треба було ще чимось зайнятися. І виникла ідея – робити щитки. Ми раніше, ще до карантину зробили кілька щитків для роботи з вітрильної плівки. Я вибрав готовий шаблон, бо вони є різні. З плівки вирізається прямокутник, нашивається строп, який тримає форму, та прикріпляється широка резинка. Плівка німецького виробництва, міцна, якісна, термостійка, багаторазового використання. Тому ці щитки можна мити, дезінфікувати і використовувати протягом тривалого часу”, – розповів Олексій Нижегородов.