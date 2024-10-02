Призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – проект Кабміну

Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроект Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді.

Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов’язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн..

Так, у законопроекті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації (не уточнення своїх персональних даних) засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або неприбуття до ТЦК, визнаються:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку. Тобто, повинні будуть сплатити штраф.