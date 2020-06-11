Тернопільський університет високо оцінений у світовому рейтингу університетів U-Multirank

Оприлюднено черговий рейтинг світових університетів U-Multirank 2020, в якому вдруге взяв участь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, зайнявши високі рейтингові позиції, – повідомляють у навчальному закладі.

Так, цьогоріч до рейтингу увійшло близько 1800 університетів із 92 країн, у порівнянні з 1711 у минулому році. Кількість українських університетів зросла з 54 до 76, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя посів високе 15 місце.

Покращити позиції у цьому списку вдалося завдяки співпраці Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту ТНТУ з іншими підрозділами університету. Зокрема, була здійснена робота по збору та систематизації інформації щодо освітніх програм, фінансових показників, даних щодо кількості студентів та науково-педагогічного персоналу, результатів науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці. Одним з важливих етапів процесу входження в рейтинг було проведення масштабного on-line опитування студентів, в якому останні анонімно надали оцінку співпраці з університетом в різних сферах.

На відміну від інших систем, заснованих на оцінках незалежних експертів і рівнів цитування наукових робіт співробітників університетів, цей рейтинг дозволяє порівнювати університети за власними об’єктивними оцінками, рівнем наукових досліджень і викладання, трансферу знань і технологій, інтернаціоналізації та регіональної затребуваності.

Зазначимо, що ТНТУ знаходиться у ТОП-3 в галузевих рейтингах:

Ознайомитися з інституційною та subject-level інформацією про Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя можна на веб-сторінці проєкту за посиланням: bit.ly/2XRwguv