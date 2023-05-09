Тернопільський зоокуток продає зайвих тварин

З тернопільського зоокутка в парку “Сопільче” продадуть частину тваринок.

Про це розповів “Файному місту” директор КП “Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя” Микола Ткач.

За його словами, є багато тварин, які народились в зоокутку та вже виросли, тому їм не вистачає місця для комфортного проживання, особливо взимку. Крім того, улюбленців тернополян необхідно забезпечувати у повному обсязі їжею, а це стає дедалі проблематичнішим.

“Ми не фермерське господарство, а комунальне. Якщо тварин забагато, мусимо продавати”, – зазначив Микола Ткач.

Станом на 9 травня у зоокутку є понад 70 голів. На продаж виставляються: