На Тернопільщині з’явиться медичний заклад для учасників АТО
2 липня голова Тернопільської облради Віктор Овчарук здійснив останню перевірку санаторію і з’ясувалося, що у ньому перебуває лише 8 пацієнтів. Щодо стану приміщення, то воно знаходиться у напіваварійному вигляді. І це враховуючи, що Яблунівський обласний комунальний санаторій отримує з бюджету 6 млн. грн.
Задля уникнення занепаду лікувльного закладу та збереження робочих місць для працівників розпочато його реорганізацію у медичний центр для реабілітації бійців АТО.
– Потреба у створенні такого центру в області виникла вже давно. І досі немає жодних закладів, які б надавали медичну допомогу з метою психологічної реабілітації, необхідну для виведення із шокового чи депресивного стану тих учасників АТО, які цього потребують, – стверджує Віктор Овчарук.
Нагадаємо, що рішенням сесії обласної ради було виділено 1,5 млн гривень на початок реконструкції закладу.