На Тернопільщині з’явиться медичний заклад для учасників АТО

На Тернопільщині створюють медичний центр для учасників АТО на базі Яблунівського обласного комунального санаторію, який вже більше 20 років не виконує повноцінно своїх функцій.

2 липня голова Тернопільської облради Віктор Овчарук здійснив останню перевірку санаторію і з’ясувалося, що у ньому перебуває лише 8 пацієнтів. Щодо стану приміщення, то воно знаходиться у напіваварійному вигляді. І це враховуючи, що Яблунівський обласний комунальний санаторій отримує з бюджету 6 млн. грн.

Задля уникнення занепаду лікувльного закладу та збереження робочих місць для працівників розпочато його реорганізацію у медичний центр для реабілітації бійців АТО.

– Потреба у створенні такого центру в області виникла вже давно. І досі немає жодних закладів, які б надавали медичну допомогу з метою психологічної реабілітації, необхідну для виведення із шокового чи депресивного стану тих учасників АТО, які цього потребують, – стверджує Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що рішенням сесії обласної ради було виділено 1,5 млн гривень на початок реконструкції закладу.