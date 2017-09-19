Тернопільським релігійним організаціям варто подбати про підтвердження

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що релігійні організації для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій повинні привести свої установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України в термін до 01.01.2018 року.

Так, установчі документи такої релігійної організації повинні містити вимоги щодо:

– утворення та реєстрації в порядку, визначеному Законом України від 23.04.1991 №987-XII “Про свободу совісті та релігійні організації”;

– наявності заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

– використання доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

При цьому, доходи неприбуткових релігійних організацій можуть використовуватись також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Для включення до нового Реєстру неприбутковій організації необхідно подати до органів ДФС за місцем реєстрації реєстраційну заяву за формою 1-РН та засвідчені підписом керівника або представника такої організації й скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації. Копії установчих документів не потрібно подавати, якщо вони оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Варто зазначити, що релігійні організації, які не приведуть у відповідність свої установчі документи до вищезазначених вимог та не подадуть до органів ДФС за місцем перебування на обліку реєстраційну заяву за формою 1-РН, з 01.01.2018 року будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій.