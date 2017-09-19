Світове «золото» тернопільської студентки Ольги Концевич

У болгарському місті Кранево визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату світу із шашок-100 серед спортсменів трьох нозологій інвалідності. І в двох із них за честь збірної України гідно постояли тернопільські прихильники древньої гри.

Передусім не можна не відзначити кандидата в майстри спорту Ольгу Концевич. Студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка в особистому турнірі серед жінок з ураженням опорно-рухового апарату фінішувала четвертою. А разом з Олександром Гонгальським, Дмитром Мариненком і Людмилою Ведерко стала чемпіонкою світу в командних змаганнях.

У цій же нозології успішно виступили Мар’яна Хримко і кандидат у майстри Руслан Пронозюк, які посіли відповідно п’яте й сьоме місця. А наставник тернопільських шашкістів, майстер спорту Пантелеймон Яблонський увійшов до шістки найкращих у турнірі спортсменів з вадами зору.

На фото: вгорі — чемпіонка світу із шашок-100 в командних змаганнях Ольга КОНЦЕВИЧ з Бережан; Мар’яна ХРИМКО і Руслан ПРОНОЗЮК; наставник тернопільських шашкістів Пантелеймон ЯБЛОНСЬКИЙ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

Вільне життя