СБУ повідомила про підозру колаборанту, який добровільно вступив до лав карального органу рф у окупованій частині Запоріжжя

Тернопільським управлінням СБУ зібрано доказову базу щодо чергового зрадника, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі окупантів – так званому «якимівськомувідділенні поліції управління внутрішніх справ у місті Мелітополь та Мелітопольському районі ГУ МВС росії у Запорізькій області».

Слідством встановлено, що 31-річний житель Мелітопольського району у серпні минулого року вирішив послужити окупантам та за власним бажанням приєднався до органів окупаційної адміністрації Запорізької області.

Він обійняв посаду «оперуповноваженого» у каральному органі окупантів, який придушує опір і залякує мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя.

Зрадник особисто здійснював пошук патріотично налаштованих жителів Якимівки, які прагнуть звільнення окупованих територій Запорізької області.Також колаборант незаконно обмежував пересуваннямирних громадян селищем та здійснював огляд їхніх транспортних засобів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Наразі колаборант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, однак правоохоронцями здійснюються комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.