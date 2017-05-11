Тернополян надалі “розводять”

Ошукані жителі Тернопілля розповіли правоохоронцям, що на їх засоби зв’язку надходило смс-повідомлення з текстом, що банківську картку власника заблоковано. Стурбовані громадяни телефонували за вказаним номером. Слухавку піднімав невідомий, який представлявся працівником банку. Чоловік входив в довіру та дізнавався всю конфіденційну інформацію задля відновлення картки. Краяни розуміли, що їх ошукали лише коли на приходило смс-повідомлення про успішне зняття готівки.

Як приклад, втратила 12 472 гривень з електронного гаманця жителька Почаєва, з рахунку тернополянки зникло 1 860 гривень, а мешканку Теребовлянського району аферисти ошукали на 1 020 гривень.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.