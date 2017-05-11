Землю, яку вже фактично дали АТО-вцям, Сергій Надал хоче ще раз роздати… АТО-вцям?

На завтрішню сесію міської ради Сергій Надал виносить дуже спірне питання. А саме, про виділення 84 гектарів землі учасникам АТО, яку вже роздала АТО-вцям обласна влада.

За словами депутата міської ради Андрія Шкули, це вже не політика і не господарка.

Це прогулянка по тонкій кризі і йде по ній міський голова. Завтра депутатам пропонують проголосувати за виділення землі учасникам АТО, яку вже виділяють учасникам АТО. Здавалося б казус, але, як є. Голосування завтра, а сьогодні скажу одне: я за рішення від яких виграють атовці, бо хлопці заслужили. Але грати в ігри людьми: небезпечна затія. Розуму нам всім!