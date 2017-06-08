Тернополян попередили, кому субсидія нараховуватися не буде

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №300, від 26 квітня, субсидія не нараховується споживачам, які мають двомісячну заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.

У зв’язку з цим КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» інформує своїх споживачів, що в разі отримання інформації про прострочену більш ніж за два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається.

При цьому, якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.