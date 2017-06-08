Новини Тернополя 

У Тернополі зробили міст європейського зразка (фотофакт)

Maryana 289 Views Прокоментуй!

Триває ремонт пішохідного моста через залізничну колію. Як зазначив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський, під час обстеження спеціалісти виявили тріщини окремих елементів мосту і зношення сходових маршів.

На здійснення ремонтних робіт необхідно  півтори мільйона гривень. Наразі освоїли двісті тисяч гривень, за які було зроблено ремонт однієї частини сходів.

– Частина сходів вже відремонтована за європейськими стандартами, сходові марші мають накриття, щоб захистити пішоходів від сонця та опадів. Накриття зроблене з антивандального пластику. Робиться все для розумних, цивілізованих людей, адже при бажанні можна зламати будь-що, як-от, приміром, регулярно пошкоджують «сонячні дерева» у Тернополі. Втім покриття досить міцне для того, щоб захистити від граду, він витримує перепади температур тощо. Міст буде виконаний у сіро-червоних кольорах, саме сьогодні планується здійснити роботи із покриття сходів червоною бітумною фарбую. Вона не лише допоможе людям під час пересування сходами бутдни більш зібраними та уважними, але й дадуть хороше зчеплення, за рахунок якого сходи не будуть слизькими. Також бітумне покриття захищатиме від руйнування бетон, з якого виготовлені сходи. Тому просимо тернополян утриматися від прогулянок мостом найближчих трьох днів з метою  дотримання технологічного процесу висихання покриття.

Як наголосив Олег Соколовський, наразі тривалість робіт ще не визначена, адже кошти на продовження ремонту мають бути виділені під час сесії міської ради.

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