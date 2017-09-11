Тернополян запрошують до лав патрульної поліції

З 10 вересня стартував черговий вже четвертий набір до лав патрульної поліції. Він триватиме до 9 жовтня.

– Зараз у нас є кадровий голод. Тобто, працівники переводяться у інші структури, – повідомив під час прес-конференції начальник управління патрульної поліції Тернополя Михайло Білецький. – В патрульній поліції все розпочинається, люди набираються досвіду і роблять кар’єру. З 10-ого вересня у нас стартував четвертий набір у патрульну поліцію. Тому з радістю вітатиму усіх нових патрульних, які прийдуть до нас.

До лав патрульної поліції запрошують громадян України, віком від 20 до 35 років, має повну загальну або вищу освіту, наявне посвідчення водія категорії В або можливість кандидата отримати його до початку навчання. Заробітна плата становить від 8 тисяч гривень, щорічна оплачувана відпустка від 30 днів, можливість навчання й кар’єрного зростання. – Перший етап відбору – подача заявки на участь на сайті Департаменту патрульної поліції (patrol.police.gov.ua), – зазначив начальник сектору кадрового забезпечення Петро Гаврих. – Далі черга за збором документів, необхідних для вступу у лави Національної поліції. Другий етап – це тестування на загальні здібності, на логічне мислення та знання законодавства. Третя сходинка за медичним обстеженням. Після цього майбутні патрульні повинні продемонструвати свої фізичні здібності. Перевірятимуть кандидатів і під час складання психологічних тестів. Останній етап – це співбесіда з членами комісії по набору до поліції. За більш детальною інформацію майбутні кандидати можуть особисто звернутися в УПП на вулиці Котляревського, 24, або звернувшись за телефоном «гарячої лінії» (044-390-65-00).