Аграрний Комітет Верховної Ради на Тернопіллі обговорюватиме кооперацію та садівництво
13-14 вересня у селі Трибухівці Бучацького району відбуватиметься виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Серед ключових питань – розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також майбутнє галузі садівництва і переробки фруктів в Україні. Членом парламентського комітету, який завітає у наш край, також є і народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк.
В рамках візиту, учасники відвідають підприємства депутата Героя України та відомого у краї мецената Петра Гадза. Зокрема оглянуть:
· сільськогосподарський обслуговуючий кооператив ТзОВ «Бучацький екопродукт»;
· молочний кооператив ТзОВ «Бучацький екопродукт»;
· Пилявський тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром»;
· яблуневий сад та холодильне обладнання фермерського господарства «Гадз».
Окрім кооперативів, буде обговорено і галузь садівництва, яка сьогодні потребує державної підтримки. За період з 2013 до 2017 років по всіх категоріях господарств площі садів скоротилися з 253,2 тис. га до 224,4 тис. га, з яких майже 14 тис. га залишилося на території Криму. Пов’язано це з тим, що для закладення 1 га багаторічних насаджень необхідно в рази більше фінансових ресурсів, ніж для інших сільськогосподарських культур. Створення плодово-ягідних насаджень потребує тривалого періоду виключно вкладання фінансових ресурсів, а термін окупності з моменту закладення можливий не раніше ніж на 5 рік для ягідних-кущових культур, на 10 рік для зерняткових і кісточкових культур та на 15 рік для горіхоплідних культур.
- Саме через ці фактори сільгоспвиробники здебільшого надають перевагу вирощуванню культур, що не потребують значних та довготривалих інвестицій. Сьогодні вітчизняне виробництво фруктів забезпечує усього 60% від необхідного обсягу, який обґрунтовано науковцями. Тільки через стабільну державну фінансову підтримку нам вдасться забезпечити власні потреби та збільшити експортний потенціал галузі, – переконаний микола Люшняк.