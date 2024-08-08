Тернополян запрошують на безкоштовний онлайн-курс ПДР

Для жителів та жительок Тернополя відкрили набір на безкоштовні онлайн-курси з вивчення правил дорожнього руху. Опісля завершення навчання учасники курсу зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Про це повідомляють організатори — мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр. У команді кажуть: на курсі можна опанувати основні теоретичні аспекти правил дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги.

Формат навчання загалом не відрізнятиметься від викладання у звичайних автошколах — правил дорожнього руху тут навчають викладачі з багаторічним досвідом.

«Ці курси — майже автошкола, але у смартфоні. Онлайн-формат дозволяє навчатися з будь-якого куточку України чи світу — вам не потрібно витрачати кошти та час на навчання у автошколі», — ділиться керівниця онлайн-платформи Вікторія Захарова.

Зареєструватися на курс можна за цим посиланням. Після завершення навчання учасники зможуть самостійно зареєструватися на складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.