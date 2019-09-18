Тернополянам дошкуляють дивні комахи

В паразитологічній лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» досліджено комах, доставлених з квартири мешканки м.Тернополя.

Комахи визначено як пилова воша – сіноїд домовий – Trogium pulsatorium.

Пилова воша – дрібна комаха (2 мм) від світло-жовтого до коричневого кольору. Улюблені місця проживання – зерно, яке тривалий час не піддавалося провітрюванню, зерновий і борошняний пил, вівсяні пластівці та інші продукти, які починають загнивати і пліснявіти, комаха пошкоджує книги, колекції комах. Можуть з’явитися як у будинку старої споруди, так і в тільки що заселеному. Висока вологість в приміщеннях створює сприятливі умови для розмноження комах.

Щоб не завдавати собі в майбутньому додаткових турбот, потрібно просто не допускати появи в будинку сіноїдів. Для цього дотримуються наступні заходи профілактики:

– проводити ретельне прибирання приміщення, не допускаючи скупчення пилу;

– робити регулярне провітрювання;

– здійснювати догляд за кімнатними квітами;

– наводити порядок на книжкових полицях, протираючи книги і переглядаючи їх, це стосується і старих документів;

– не допускати появи в квартирі цвілі і грибка;

– перевіряти стан сушених трав і ягід, колекцій і гербаріїв;

– викидати протерміновані крупи та інші сухі продукти;

– не захаращувати будинок непотрібними речами.

Підготувала завідувач паразитологічної лабораторії Олена АВСЮКЕВИЧ