Тернополянам обіцяють по 20 тис грн за вступ до тероборони

Кожен, хто підпише контракт з тернопільським підрозділом територіальної оборони, отримає 20 тис. грн заохочення.

Про виділення коштів повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму відеозверненні. Гроші на одноразову фінансову допомогу виділять з міського бюджету громади, інформує zaxid.net.

«Я закликаю тернополян вступати нашу територіальну оборону. Усі, хто вступить в тероборону за контрактом, отримають з міського бюджету одноразову виплату на руки 20 тис. грн», – заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

В міській раді Тернополя зазначають, що вже розробили план дій усіх відомств та комунальних підприємств на час надзвичайної ситуації. Лікарні міста забезпеченні усім необхідним у випадку непередбачуваних подій.

«Сьогодні ворог знову біля наших воріт і він погрожує нам війною. Але ми готові, бо ми українці та ми на своїй Богом даній землі. І московському царьку цього не змінити. Ми живемо в умовах, коли в будь-яку хвилину можу розпочатися війна. Ми розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій», – зазначив міський голова Сергій Надал.

До слова, 21 лютого, побідне рішення про виділення одноразової грошової допомоги в розмірі 25 тис. грн бажаючим вступити в тероборону прийняли на виконкомі Івано-Франківська. Нагадаємо, що в Тернопільській області розміщено чотири підрозділи територіальної оборони. Минулого тижня Тернопільська обласна рада додатково на фінансування підрозділів тероборони з обласного бюджету виділила 2 млн грн.