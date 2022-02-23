Триває реставрація одного із найстаріших в області замків

Замок у Чорткові тривалий час потребував зміцнення технічного стану, відновлення втрачених і пошкоджених елементів та консервації.

Передбачено облаштувати мистецьку галерею, встановити музейні експозиції, присвячені історії самого замку, на замковій території діятиме туристичне арткафе, працюватимуть сувенірні магазини. Усі реставраційні роботи здійснюватимуть на основі збережених іконографічних матеріалів давньої споруди.

Чортківський замок тривалий час був резиденцією українських магнатських родів Гольських та Потоцьких, а тепер входить до Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Для реалізації проєкту «Ліквідація аварійного стану пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, 1 м. Чортків, Тернопільська область» виділили 17,5 млн грн.

Як відомо, 16 проєктів, які стосуються реставраційно-ремонтних робіт різних пам’яток архітектури Тернопільщини, увійшли до переліку «Великої реставрації».