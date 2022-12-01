13:33 | 1.12.2022
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували цілий місяць

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свічка,

Рівно місяць тому були організовані пошуки зниклого безвісті 33-річного жителя с. Попівці Товстенської територіальної громади. Чоловіка шукали всі: родина, односельчани, поліцейські та рятувальники. Однак лише вчора, 30 листопада, жителі с. Нирків Заліщицької територіальної громади виявили в лісовому масиві тіло, повішаного на дереві чоловіка. 

В ході слідчих дій з’ясувалось, що це чоловік, якого всі розшукували з 1 листопада цього року.

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