На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували цілий місяць

Рівно місяць тому були організовані пошуки зниклого безвісті 33-річного жителя с. Попівці Товстенської територіальної громади. Чоловіка шукали всі: родина, односельчани, поліцейські та рятувальники. Однак лише вчора, 30 листопада, жителі с. Нирків Заліщицької територіальної громади виявили в лісовому масиві тіло, повішаного на дереві чоловіка.

В ході слідчих дій з’ясувалось, що це чоловік, якого всі розшукували з 1 листопада цього року.