Тернополянка хотіла допомоги від держави, а натомість втратила кошти

Більше 12 000 гривень зникло з кредитного рахунку жительки Тернополя. Жінка хотіла оформити грошову допомогу від держави, однак стала жертвою невідомих пройдисвітів.

Афера з оформленням так званої “грошової допомоги полягає в наступному: –переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Від такого роду афери й потерпіла мешканка міста 1956 року народження. Невідомі без труднощів збагатися за її рахунок на 12056 гривень. За допомогою она звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають не вводити дані банківської карти при заповненні анкет на невідомих сайтах.

Якщо ви, заповнюючи заявку, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Це так званий фішинг (вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг).

Отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію.